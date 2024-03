Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Kadın Meclisi’nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ‘Karanlığa İnat Güneşi Doğuracağız’ sloganıyla organize ettiği etkinlikte, yüzlerce kadın yağmura aldırmadan sloganlar eşliğinde yürüdü.

Nilüfer’de kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ‘Karanlığa İnat Güneşi Doğuracağız’ sloganıyla yürüyüş yaparak, kadına yönelik şiddettin ve eşitsizliklerin son bulmasını istedi. Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Kadın Meclisi işbirliğiyle düzenlenen yürüyüş Nilüfer Kent Konseyi önünden başladı. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Kadın Meclisi Başkanı Nazlı Ünalan ve CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir’in de katıldığı yürüyüşe çok sayıda kadın da eşlik etti. Sloganlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüş Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde son buldu.

Kadınlar adına Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda ilk açıklamayı Nilüfer Gençlik Meclisi Eş Başkanı Yağmur Akın yaptı. Kadınların cinsiyet eşitsizliğini iliklerine kadar yaşadığına değinen Yağmur Akın, “Yaşamımızın her alanında cinsiyet ayrımcılığına maruz kalırken bir yandan da her an taciz, istismar ve şiddetle yüz yüzeyiz. Ne liselerde, ne de üniversitelerde bu sorunu çözmeye, sorunla karşılaşan kadınlara destek olmaya yönelik programlar var. Derinleşen ekonomik krizde barınma, ulaşım, beslenme ve hatta ısınma sorunları yaşıyoruz. Yarınımız için endişeliyiz çünkü üniversiteyi kazansak bile ailelerimizin ekonomik gücü bizi okutmaya yetmeyebilir ya da okuyup mezun olsak bile devasa işsizler ordusunun bir parçası olabilir veya güvencesiz esnek, düşük gelirli geçici işlerde çalışmak zorunda kalabiliriz” dedi.

Nilüfer Kadın Meclisi Başkanı Nazlı Ünalan da kadın mücadelesine değinerek erkek iktidarın kadın düşmanı politikalarını kabul etmeyerek mücadeleye devam ettiklerini belirtti. Kadına şiddetin her geçen gün arttığını ifade eden Ünalan, “Bundan 10 gün önce 24 saat içinde Bursa, Sakarya, Erzurum, Denizli ve İstanbul’da toplam 7 kadın öldürüldü. 2023 yılında 407 kadın cinayeti işlendi. 2024 yılına girdiğimiz bugüne kadar ise 71 kız kardeşimiz erkekler tarafından katledildi. Bu yaşananlar, tam anlamıyla bir cinskırımdır. Erkek vahşeti artarak devam ederken katledilen her bir kız kardeşimiz için isyanımızı sürdürüyoruz. Biz kadınlar tüm bunlara dur demek, kadın dayanışmasını büyütmek için bir araya geldik. Bir kişi daha eksilmemek için, hayatlarımızı savunmak için bir araya geldik. Bizi sosyal yaşamdan dışlamaya çalışan, eve hapseden, emeğimizi, işimizi görünmez kabul eden zihniyetlerin karşısında ’Biz her yerdeyiz’ demek için bir araya geldik. Uzun yıllar süren kadın mücadelesi sonucunda elde ettiğimiz haklarımızdan tam da bu yüzden vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki gücümüzle, cesaretimizle yaşamı yeniden kuracak, karanlığa inat güneşi yeniden doğuracağız” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de, 8 Mart’ın anlamına işaret etti. Kadın mücadelesinin bıkmadan usanmadan devam edeceğini belirten Özer, “Yapısal adaletsizliklere, ötekileştirme politikalarına, yaşamlarımızı tehdit eden hak ihlallerine rağmen bu yıl da bütün gücümüzle 8 Mart’ı coşkuyla kutluyoruz. Temel insan haklarımıza sahip çıkmak, her türlü sömürüye karşı birbirimizi güçlendirmek için çağrımızı yineliyoruz. Bu vesileyle birbirimizi kucaklarken, bütün baskılara meydan okuyan, politik mücadelemize ses olan, gelecek nesiller için yolu aydınlatan tüm kadınları sevgiyle selamlıyoruz. Birbirimize verdiğimiz eşit yaşam sözünü tutarak karanlığa inat güneşi doğuracağız. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması” şeklinde konuştu.

Nilüfer’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri sanatçı Aylin Demir’in Nazım Hikmet Kültürevi’nde açılan ‘Öz ve İz’ sergisi ve Flu Lysistrata adlı tiyatro oyunu ile devam etti.