Nilüfer Belediyesi ve Özdilek Holding arasında kreş yapımı için protokol töreni düzenlendi. Minareliçavuş’a yapılacak kreşin adının ‘Kerem Özdilek’ olacağı açıklandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdilek, kreş yapımı için düzenlenen protokol töreninde bir araya geldi. Minareliçavuş Mahallesi’nde yapılacak kreşin isminin ‘Kerem Özdilek’ olacağını açıklayan Murat Özdilek, “Bu projeyi takdire şayan buluyorum çalışan anneleri düşünen bu proje için bizim de çorbada tuzumuz bulunuyor. Özdilek olarak eğitim ve gelişimin yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Nilüferli vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet ediyoruz”

Sosyal projelerde bağışların önemini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Özdilek, Bursa’nın bu tür eğitim projelerine bağışçı oluyorlar. Bizim ilk protokolümüz bu. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla protokollerde bir arada olacağız. Eylül ayının sonunda bir kreş açılışı yapmış olacağız. Bütün Nilüferlilerin Nilüfer’e sahip çıkmasını bekliyoruz. Gelin Nilüfer’i birlikte güzelleştirelim. Tasarruf tedbirlerinin olduğu dönemde bağışlar çok önemli. Nilüfer bütün Bursalıların yaşamaya arzu ettiği bir yerdir. Çünkü Nilüfer’in birtakım değerleri var. Bunun oluşturduğu bir yoğun göç bulunuyor. Çok sayıda kreşe ihtiyaç var. Bu yüzden Nilüferli vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.