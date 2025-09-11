Nilüfer Belediyesi, karikatür sanatının evrensel diliyle doğa bilincini artırmayı amaçlayan özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’ndan seçilen eserlerle hazırlanan "Küllerinden Doğan Umut" sergisi, 6 Eylül’de Nâzım Hikmet Kültürevi Yer Altı Galerisi’nde ziyaretçilere açıldı.

Son dönemde yaşanan orman yangınlarının yarattığı tahribata dikkat çeken sergi, 40 yıllık yarışma arşivinden seçilen özel eserlerle doğanın değerini ve kendini yenileme gücünü ön plana çıkarıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatçıların bakış açılarını yansıtan çalışmalar, derin düşündürücü mesajlar verirken aynı zamanda geleceğe dair umut da taşıyor.

Serginin açılışıyla birlikte Aydın Doğan Vakfı, ÇEKÜL Vakfı ile iş birliği yaparak "7 Ağaç" projesi kapsamında bin 166 fidanı toprakla buluşturuyor. Bu sayede sanatın sadece sergi mekanlarında kalmayıp doğaya somut katkılar sağlaması hedefleniyor.

137 ülkeden 9 bin 300 sanatçının 90 binden fazla eseriyle katıldığı Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın zengin birikiminden oluşan sergi, 28 Eylül tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.