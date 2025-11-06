İddiaları yalanlayan Alpedo, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde yapılan analizle ilgili, "Analiz sürecinde yaşanan gecikme ve numunelerin bekleme şartlarına bağlı olarak farklı sonuçlar çıkmıştır" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli Alpedo Dondurma, bazı basın organlarında yer alan laboratuvar analiz sonuçlarına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı. Firma yetkilileri, söz konusu haberlerin asılsız ve hatalı bilgilere dayandığını belirterek, ürünlerin tamamen ihracata yönelik olarak üretilip tüm denetimlerden geçtiğini vurguladı.

"Analiz Sürecinde Yaşanan Gecikme"

Alpedo Dondurma İşletme Müdürü Gıda Mühendisi Erdoğan Bayır, yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde bazı basın organlarında yer alan laboratuvar sonuçlarıyla ilgili iddialar tamamen asılsızdır. Bahsi geçen ürünler tamamen ihracat amacıyla üretilmiştir. Üretim sonrasında kendi laboratuvarımızda yapılan analizlerde sonuçlarımız uygundu. Ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne (KSÜ) teyit amaçlı olarak numunelerimizi gönderdik. Ancak analiz sürecinde yaşanan gecikme ve numunelerin bekleme şartlarına bağlı olarak farklı sonuçlar çıkmıştır" dedi.

Bayır, konuyla ilgili olarak ikinci bir bakanlık onaylı, akredite laboratuvarda yapılan analizlerin kendi sonuçlarıyla tam uyumlu olduğunu ifade ederek, "Ürünlerimiz bu doğrulama sonrasında ihraç edilmiştir. İhracat yapılan ülkede de gümrük mevzuatına göre analizler yapılmış ve ürünlerimiz sorunsuz şekilde tüketime sunulmuştur. Biz üretimimizden eminiz, bu işletmeden uygunsuz bir ürün çıkması mümkün değildir" diye konuştu.