Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen konser, izleyicilerin büyük ilgisini topladı. Geceye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz ve Şirin Arıbaş da katılarak destek verdi.

Programın sunuculuğunu Melahat Perihan Öztürk üstlenirken, Şef Filiz Başıbüyük yönetimindeki koro, iki bölümden oluşan bir performans sergiledi. Konserde koro üyeleri, unutulmaya yüz tutmuş eserleri hem toplu hem de solo performanslarla seslendirdi.

Nihavend, acem kürdi, uşşak ve gülizâr gibi çeşitli makamlardan seçilen eserlerle müzikseverler geçmişe keyifli bir yolculuk yaptı. Nilüfer Türk Sanat Müziği Korosu'nun etkileyici performansı, dinleyicilerden tam not aldı.