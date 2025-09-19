Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Nilüfer Belediyesi, ilçedeki okul kantinleri ve kırtasiyelerde denetimlerini artırarak güvenli ve dürüst bir alışveriş ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, yasal yükümlülükler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Denetimler sırasında ekipler; işletmelerin ruhsat durumunu, ürünlerin fiyat ve gramaj bilgilerini, etiketlerdeki TL ibaresini ve hijyen koşullarını ayrıntılı olarak kontrol etti. Tespit edilen eksikliklerle ilgili tutanaklar düzenlenerek yasal sürecin başlatılması amacıyla İl Ticaret Müdürlüğü’ne iletildi. Ayrıca, işletme sahiplerine kurallara riayet etmeleri konusunda gerekli uyarılar yapıldı.

Kaynak: İHA