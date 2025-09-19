Dünya Temizlik Günü kapsamında İstanbul Caddebostan Sahili ve Sapanca Gölü kıyısında sahil temizliği etkinlikleri düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Gönüllü katılımcıların yer aldığı etkinliklerde toplam 474 kilogram atık ve 12.800 adet sigara izmariti doğadan temizlenerek çevreye katkı sağlandı.

Dünyanın en büyük çevre hareketlerinden biri olan World Cleanup Day, bu yıl “Strive for Five” temasıyla gerçekleştirildi. Tema, dünya nüfusunun yüzde 5’ini harekete geçirerek çevre sorunlarına karşı sistemsel bir dönüşüm başlatmayı hedefliyor. Bu eşik, küresel ölçekte kalıcı değişim için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Etkinlikler, çevre bilincini artırmak ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, sahil boyunca plastik, cam, metal ve sigara izmariti gibi çeşitli atıkları toplayarak çevreye duyarlılık konusunda örnek bir çalışma ortaya koydu.

Bu anlamlı etkinlik, hem çevreye duyarlılık hem de gönüllülük ruhunun güçlenmesi açısından takdirle karşılandı.

Bu vizyon doğrultusunda, World Cleanup Day hareketinin bir parçası olarak DyDo Drinco Türkiye, TURMEPA iş birliğiyle İstanbul Caddebostan Sahili ve Sapanca Gölü kıyısında sahil temizliği etkinlikleri düzenledi.