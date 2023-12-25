Nilüfer Belediyesi, üniversite iş birliğiyle kentin tamamında toprak analizleri ve haritalandırma yaptı. 3 yıllık çalışma sonucu elde edilen bilimsel veriler, çiftçiye toprağında hangi ürünleri daha verimli yetiştirebileceği, ne kadar suya, ne kadar gübreye ihtiyaç duyacağı konusunda yol gösterecek. Nilüfer Belediyesi’nin web sayfası üzerinden parsel numarasının girilmesiyle toprak analizine ulaşılıyor.

Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliğiyle “Toprak hayattır” sloganıyla başlattığı bilimsel çalışmalar sonucunda kentin tamamında arazilerin detaylı toprak etütlerini yaptı ve köy bazlı güncel arazi kullanım haritalarını çıkardı.

Böylece Nilüfer Belediyesi, yeni toprak sınıflandırma sistemine dayalı olarak üretilmiş “Detaylı Temel Toprak Haritası” sayısal verilerine sahip olan; toprak bireylerinin sayısını belirleyerek uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandıran ve toprakların verimlilik durumlarını ve sorunlarını, arazi yetenek, sulu tarıma uygunluk ve tarımsal kullanıma uygunluk sınıflarını belirleyen ilk belediye oldu. Çalışmaya Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yanı sıra Çukurova Üniversitesi, 18 Mart Çanakkale Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nden de araştırmacılar katıldı.

2020 yılında başlanan “Nilüfer İlçesi Arazilerinin Detaylı Toprak Etütleri, Arazi Kullanım Planı ve Köy Bazlı Güncel Arazi Kullanım Haritalarının Hazırlanması Projesi” çerçevesinde ilçenin arazi ve toprak varlığı uydu teknolojileri yardımıyla belirlenerek tüm karakteristik ve yetenekleri tanımlandı, uluslararası standartlara uygun olarak sınıflandırıldı ve detaylı olarak haritalanması yapıldı.

Üniversite-yerel yönetim iş birliğinin de en güzel örneği olan bu projeyle; Nilüfer’in toprak yapısına göre pazar değeri olan ekonomik ürün deseninin oluşturması hedefleniyor. Ayrıca; tarımsal verimin artırılması, bilinçsiz gübre kullanımının önüne geçilmesi, toprak yapısına uygun sulama sistemlerini belirleyip su israfının önüne geçilmesi, üretim maliyetlerini asgariye çekilerek üreticilerin gelir ve refah seviyelerinin yükselmesi de projenin hedefleri arasında.

Verilere herkes ulaşabilecek

Projenin, tarımı sürdürülebilir hale getirmek adına çiftçiler için üretimde yol haritası olacağını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Çiftçilerimiz, proje sonucu elde edilen verilere Nilüfer Belediyesi’nin web sayfası üzerinden parsel numaralarını girerek ulaşabilecek. Bu verilerden topraklarında hangi ürünlerin daha verimli yetişebileceğini, ne kadar suya, ne kadar gübreye ihtiyaç duyulacağını görecekler. Dileyen herkes kendi parselindeki toprağın niteliklerini bu şekilde öğrenebilecek. Böylesine geniş bir bilimsel çalışmanın verilerinin tüm kamuoyunun paylaşımına sunulması, Türkiye’de ilk kez Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirildi” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu çalışmanın tarım topraklarının amaç dışı kullanımının önlenmesini, nitelik ve yeteneklerine göre değerlendirilmesini ve Bursa tarımının gelişimine de önemli katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Çiftçilere yol haritası

Projeyi yürüten Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, elde edilen verilerin, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artırmak, tarımı sürdürülebilir hale getirmek adına çiftçilere yol gösterici olacağını vurguladı. Arazi çalışmalarına Nilüfer’in kuzey batısındaki Çatalağıl Mahallesi’nden başladıklarını söyleyen Aksoy, 75 adet toprak profilinin kazılarak tanımlandığını ve örneklendiğini söyledi. Prof. Dr. Aksoy, “Nilüfer’in arazilerinde yürütülen detaylı etüd ve haritalama çalışmaları sonunda ilçeyi karakterize eden yeryüzü şekillerini oluşturan fizyografik üniteler ve alt üniteleri üzerinde oluşmuş 73 adet toprak serisini tanımlayarak örneklendik ve arazi kontrollerinde belirleyerek haritalandırdık” dedi.

Aksoy, proje ile elde edilen verilerin hem çitçiye yol göstereceğini hem de kentin planlamasından sorumlu kurumlara kentin planlamasını yaparken kaynak olacağını söyledi.

Giderek zorlaşan şartlarda tarım yapan çiftçi de Nilüfer Belediyesi’nin kendilerine sunduğu bilimsel verilerden umutlu.