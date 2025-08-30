Nilüfer Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenle kutladı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nasıl ki 30 Ağustos’ta bu topraklarda kararlılık, cesaret, akıl ve dayanışma ile bütün zorluklar aşıldıysa, bugün de biz o günlerden aldığımız güç ile geleceği inşa edeceğiz" dedi.

Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü her yerde olduğu gibi Nilüfer’de de büyük bir coşku ve gururla ile kutlandı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenledi. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Cemile Boncuk, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve Nilüferliler katıldı. Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören devam etti. Törende Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyesi Muhammed Ebrar Nazlı, Nazım Hikmet’in Kuvay-i Milliye Destanı’ndan 8’inci babı okudu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında, "Bugün bizim için hem zafer hem gurur günüdür. Bugün büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığında Dumlupınar’da tarih yazılan gündür. Ülke işgal altındayken; özgürlüğe, demokrasiye doğru şahlandıran Atatürk’e ve silah arkadaşlarına aynı zamanda bir minnet günüdür" dedi.

İnananların zaferi

Tam bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin bu zaferin eseri olduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi "Bu zafer Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır." 30 Ağustos inananların zaferidir. Bu topraklarda kararlılık, cesaret, akıl ve dayanışma ile bütün zorlukların aşıldığının en güzel göstergesidir. Büyük Zafer, bize başaracağımızı gösterdi. Şimdi biz biliyoruz ki inanırsak başarırız. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in değerlerini yaşatmak için söz veriyoruz. Laiklik bizim güvencemizdir. Demokrasi bizim yolumuzdur. Hukuk devleti bizim sigortamızdır. Nasıl ki 30 Ağustos’ta bu topraklarda kararlılık, cesaret, akıl ve dayanışma ile bütün zorluklar aşıldıysa, bugün de biz o günlerden aldığımız güç ile geleceği inşa edeceğiz " dedi. Başkan Şadi Özdemir, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri minnet ve saygıyla andı.

Milletin yeniden doğuşu

Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, 103 yıl önce esaret zincirlerinin parçalandığını, milletin özgürlük ve bağımsızlığa kavuştuğunu söyledi. Gazioğlu, Büyük Taarruz’un sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun adı olduğunu söyledi. O günlerde Anadolu’nun her köşesinden yüreğinde vatan sevgisi taşıyan herkesin bir araya geldiğini belirten Gazioğlu, "Bizlere düşen onların emanet ettiği bu vatanı ve Cumhuriyet’i aynı kararlılıkla korumaya devam etmektir. Gelecek nesillere 30 Ağustos’un bizlere öğrettiği cesareti, umudu ve bağımsızlık ruhunu aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.