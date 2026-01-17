Nilüfer Belediyesi, ilçe genelindeki giyim ve semt pazarlarında düzeni sağlamak ve vatandaşlara daha konforlu bir alışveriş ortamı sunmak amacıyla Bursa Yaymacılar Odası ve Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ile protokol imzaladı.

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki pazar yerlerinde denetim, temizlik ve yerleşim düzenini daha verimli hale getirmek için yeni bir adım attı. Mevcut yönetmelikler çerçevesinde hazırlanan iş birliği protokolü ile pazar yerlerindeki hizmet standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi'nin tasarrufunda bulunan pazar alanlarında hayata geçirilen bu düzenleme; pazar kurulan günlerde alanın belirlenen sınırların dışına taşmasını önlemeyi ve pazar sonrasında oluşan temizlik ihtiyacının daha hızlı giderilmesini amaçlıyor. Yapılan protokol ile pazar yerlerindeki bazı teknik hizmetlerin yürütülmesinde meslek odalarından destek alınacak. Buna göre, giyim pazarları için Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Esnaf Odası, semt pazarları için ise Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası ile koordineli bir çalışma yürütülecek.

Nilüfer Belediyesi ve odalar arasındaki protokol Nilüfer Belediyesi Halk Evi Başkanlık Makamı'nda imzalandı. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ve Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu katıldı.

Nilüfer'de esnaf gülümseyecek

Protokol töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, önceliklerinin Nilüfer'deki esnafın gülümsemesi ve Nilüfer halkının sağlıklı ortamlarda hizmet alması olduğunu söyledi. Bu kapsamda pazarları daha iyi getirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Her iki oda başkanımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Biz de elimizden gelen her desteği Nilüfer'in esnafı için yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu da, 'Nilüfer'deki pazarların huzur ve güvenliği, esnafımızın daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi ve kapalı pazar yerlerimizin sayısının artırılması için Başkan Şadi Özdemir ile görüşmeler yaptık. Nilüfer'de güzel şeylere hep birlikte imza atacağız. Bundan vatandaşımız da faydalanacak' diye konuştu.

Nilüfer'deki giyim pazarlarının Türkiye çapında bilindiğini kaydeden Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu ise, 'Nilüfer Belediyesi'nin çalışmaları ve destekleri sayesinde modern pazar alanlarımızın sayısını artırmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.