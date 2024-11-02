Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde yapıldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, demokratik sürece katılan çocukları tebrik ederken, başkan adayı olanlara başarılar diledi. Farklı bir Nilüfer hayal ettiklerini belirten Şahin, Türkiye’nin en gelişmiş kenti olmanın yanı sıra demokratik anlamda da en önde yer almak istediklerini vurguladı. Bu anlamda Nilüfer Kent Konseyi ve onun bileşenlerinin önemini dile getiren Şahin, “Siz bugün bir kentin geleceğine karar verme sürecinin içine giriyorsunuz. Bu genç yaşta bu sorumlulukları aldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Burayı sadece bir seçim olarak düşünmeyin. Hep birlikte olacağız ve kent geleceği için karar vereceğiz” dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın ise, konseyin birçok bileşenden oluştuğunu hatırlatarak, “Bunlardan birisi de sizin oluşturduğunuz Çocuk Meclisi. Bizim için çok değerlisiniz. Demokratik süreçlere katılım için birlikte el ele hareket edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından başkanlık yarışı başladı. Başkan olmak isteyen adaylar tek tek sahneye çıkarak, kendilerini tanıttı ve vaatlerini anlattı. Daha sonra geçilen seçimde 38 oyun 20’sini alan Yasemin Arslan, Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı oldu. 14 oy alan Mustafa Yıldız başkan yardımcısı, 13’er oy alan Defne İnanç ve Gizem Katıkol ise yürütme kurulu üyesi seçildi.