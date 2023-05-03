Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda TÜFE önceki aya göre yüzde 2,39 arttı.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68'e geriledi. Nisan ayının zam şampiyonu yüzde 21,47'lik artışla kuzu eti oldu. Onu yüzde 13,34 ile dana eti, yüzde 12,05 ile karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 11,73 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 9,97 ile kümes hayvanları eti izledi.

Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitlerinde yüzde 9,48, mücevherat, saat ve kol saatlerinde yüzde 7,12, taze meyvelerde yüzde 6,47, yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,13, kahvede yüzde 4,57 fiyat artışı gerçekleşti.

EN ÇOK FİYAT DÜŞÜŞÜ YÜZDE 15 İLE ELEKTRİK OLDU

Nisanda en çok fiyat düşüşü yüzde 15 ile elektrikte görüldü. Onu yüzde 4,66 ile likid hidrokarbonlar, yüzde 2,89 ile margarin, yüzde 1,32 ile diğer katı ve sıvı yağlar izledi.

Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 1,24, ev ile ilgili temizlik malzemeleri yüzde 1,15, şarap yüzde 1,14, kuru sebze yüzde 1,03 çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yüzde 0,25, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 0,13 düşüş kaydetti.