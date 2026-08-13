Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 14'üncü TAYK-Eker Olympos Regatta'da, Türkiye'de üçüncü kez gerçekleştirilen J70 Match Race yarışları tamamlandı. Moda Deniz Kulübü'nün ev sahipliğinde 11-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen yarışlarda altı ekip, iki gün boyunca teknik beceri, taktik hamle ve stratejik kararların belirleyici olduğu mücadelelerde karşı karşıya geldi.

Moda koyunda zaman zaman sertleşen rüzgâr, mücadelelerin temposunu daha da yükseltti. Teknelerin birbirine yakın seyir yaptığı anlarda takımlar, rakibinin önüne geçmek ve avantajlı pozisyonu korumak için saniyeler içinde kararlar verdi. Yarışlar, Moda ve Kalamış sahilinden takip eden izleyicilere de hareketli görüntüler sundu.

Şampiyon finalde belli oldu

İdeal rüzgâr koşullarında gerçekleştirilen yarışlar, ekiplerin birbirine üstünlük kurmak için her hamleyi hesapladığı karşılaşmalara sahne oldu. Şampiyonluk finalinde Ahmet Eker yönetimindeki Eker Kaymak ile Can Ertürk dümenciliğindeki Koç Üniversitesi Sailing karşı karşıya geldi. Üç maç üzerinden oynanan final serisinin ilk karşılaşmasında puanı Koç Üniversitesi Sailing aldı. İkinci maçta rakibine karşılık veren Eker Kaymak, seride durumu eşitledi. Şampiyonu belirleyen üçüncü maçta ise tecrübesini ve yarış içindeki kontrolünü ortaya koyan Eker Kaymak, rakibini geride bırakarak J70 Match Race şampiyonluğunu elde etti.

Koç Üniversitesi Sailing ikinci olurken, üçüncülük karşılaşmasında Saruhan Çinay yönetimindeki SYS Yelken'i geçen Batu Özonur liderliğindeki Marmara Yelken Kulübü (MAYK) podyumun üçüncü basamağında yer aldı. Özellikle genç ekibiyle dikkat çeken MAYK, organizasyona da yüksek bir tempo kattı.

J70 Match Race Genel Sıralaması

1. Eker Kaymak (Dümenci: Ahmet Eker)

2. Koç Üniversitesi Sailing (Dümenci: Can Ertürk)

3. Marmara Yelken Kulübü (Dümenci: Batu Özonur)

4. SYS Yelken (Dümenci: Saruhan Çinay)

5. Hedef Yelken (Dümenci: Engin Özgen)

6. NTS Danışmanlık (Dümenci: Sami Uslu)

'İzleyicilere ve sporculara yüksek mücadele içeren keyifli karşılaşmalar sunuldu'

J70 Match Race Başhakemi Aylin Kılıçarslan, yarışları şöyle değerlendirdi: 'Organizasyon kapsamında iki gün boyunca toplam 6 ekip mücadele etti ve 29 yarış tamamlandı. İlk gün 15, ikinci gün ise 14 yarış gerçekleştirilirken, yarışlar boyunca rüzgârın yönündeki değişimler parkur düzenlemelerine de yansıtıldı.

İlk gün yaklaşık 20 derece yönlerden esen rüzgâr, ikinci gün 40 derecelere doğru yön değiştirirken, yarış komitesi rüzgârın yönüne göre kırmızı ve yeşil bayraklarla şartlı şamandıra uygulamasını gerçekleştirdi. Rüzgâr koşullarının ikinci gün daha elverişli olması sayesinde parkur bir miktar uzatıldı ve daha uzun, mücadele seviyesi yüksek yarışlar gerçekleştirildi.

Yarış formatı gereği ekiplerin birbirine oldukça yakın mücadele ettiği organizasyonda, iki gün boyunca tüm seriler ve planlanan yarışlar eksiksiz şekilde tamamlandı. Rüzgâr koşullarındaki değişikliklere rağmen yarışların sorunsuz şekilde tamamlanmasıyla birlikte, izleyicilere ve sporculara yüksek mücadele içeren keyifli karşılaşmalar sunuldu.'

Şampiyonlar Büyük Final'de karşı karşıya geldi

TAYK-Eker Olympos Regatta'nın bu yılki yeniliklerinden biri olan 'J70 Match Race - Büyük Final' ise şampiyonluk mücadelesini farklı bir boyuta taşıdı. 2026 şampiyonu Eker Kaymak, geçen yılın şampiyonu Doğa Arıbaş Sailing ile karşı karşıya geldi.

Üç puana ulaşan ekibin kazanacağı Büyük Final'de ilk iki yarışı Doğa Arıbaş Sailing kazandı. Üçüncü yarışta Eker Kaymak farkı azaltırken, rüzgârın hafiflemesiyle birlikte dördüncü yarışta doğru sağanağı yakalamak belirleyici hale geldi. Doğa Arıbaş Sailing son yarışta da üstünlüğünü koruyarak Büyük Final'i lider tamamladı.

Arıbaş canlı yayına konuk oldu

J70 Match Race'in yarı final ve final mücadeleleri, Eker Süt Ürünleri YouTube kanalı hesabından canlı yayınlandı. Emre Avcı'nın sunumuna, geçen yılın J70 Match Race şampiyonu Doğa Arıbaş yorumlarıyla eşlik etti. Arıbaş, yarışın kritik anlarını değerlendirirken startın öneminden tekne içindeki görev paylaşımına, teknelerin birbirine yaklaştığı anlarda artan baskıdan doğru taktik hamlenin yarış sonucuna etkisine kadar J70 Match Race'in inceliklerini izleyicilerle paylaştı.

Organizasyonun başından bu yana yarışları yorumlayan deneyimli yelkenci Oğuz Ayan da parkurdaki taktik hamleleri ve kritik anları ekran başındaki izleyicilere aktardı.

Genç yelkenciler rüzgâra karşı

Olympos Regatta'nın bir diğer önemli ayağı olan Hareketli Salma yarışlarında ise genç yelkenciler sahne aldı. Fenerbahçe Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlarda 7-20 yaş arasındaki 133 genç sporcu, Optimist, Optimist Junior, ILCA 4 ve ILCA 6 sınıflarında mücadele ediyor.

12 Ağustos'ta üç yarışın gerçekleştirildiği parkurda genç sporcular, değişken rüzgâr ve deniz koşullarına rağmen mücadeleden kopmadı. Küçük yaşlardan itibaren yelken becerilerini geliştiren sporcuların kıyasıya rekabeti, parkurda hem yüksek tempo hem de renkli görüntüler oluşturdu.

Hareketli Salma yarışlarında mücadele, 13 Ağustos'ta yapılacak iki yarışla tamamlanacak. 13 Ağustos'ta saat 12.00'de başlayacak Hareketli Salma yarışları da Eker'in YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Sıra gece yarışında

Farklı sınıfları İstanbul'un farklı parkurlarında buluşturan 14'üncü TAYK-Eker Olympos Regatta'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Organizasyonun zorlu etaplarından Off-Shore Gece Yarışı, 14 Ağustos'ta saat 18.00'de Çınarcık rotasında gerçekleştirilecek.

15 Ağustos saat 12.00'de başlayacak Yat Sınıfı Şamandıra Yarışı ile devam edecek organizasyonda, 15-16 Ağustos tarihlerinde Moda Deniz Kulübü açıklarında IOM sınıfı yarışları yapılacak.

TAYK-Eker Olympos Regatta'nın finali ise 16 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek Yat sınıfı yarışıyla yapılacak. İstanbul'un farklı parkurlarını yelken sporunun farklı sınıflarıyla buluşturan organizasyon, Boğaz'ın eşsiz atmosferinde son bulacak.

14. TAYK - Eker Olympos Regatta yarış takvimi şöyle:

7-8-9 Ağustos: J70 Yarışları (Kalamış Açıkları)

10 Ağustos: Hareketli Salma Kategorileri Kayıtları

11-12 Ağustos: J70 Match Race Yarışları (Moda Deniz Kulübü Açıkları)

11-12-13 Ağustos: Hareketli Salma Yarışları (Fenerbahçe Yelken Kulübü)

14 Ağustos: Olympos Regatta Off-Shore Gece Yarışı (Çınarcık Rotası)

15 Ağustos: Olympos Regatta Şamandıra Yarışı

15-16 Ağustos: IOM Sınıfı Uzaktan Kumandalı Model Tekne Yarışları (Moda Deniz Kulübü)

16 Ağustos: İstanbul Boğazı Yarışı ve Ödül Töreni