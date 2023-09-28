Sedat Yüksel ile nişanlısının babası M.K. arasında başlayan bir tartışma, silahlı bir çatışmaya dönüştü. Bu şiddetli olayın sonucunda Yüksel, av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yüksel tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak kabul edilen K.K. ile kardeşi Y.K. ise gözaltına alındı.

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Sedat Yüksel, nişanlısının babası M.K. ile henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden sokakta tartışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle tartışma son buldu. Ancak M.K., kızının nişanlısına olan öfkesiyle evden aldığı av tüfeğiyle Yüksel'e ateş açtı. Yüksel de tabancasıyla karşılık vererek çatışmaya yol açtı. Bu çatışma sırasında Yüksel, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu karnından ve başından vuruldu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşanan olayda, yakınları tarafından ağır yaralı olarak Ceyhan Devlet Hastanesi'ne taşınan Yüksel, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yüksel'in hayatını kaybeden bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna nakledildi.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisi olarak M.K. ile kardeşi Y.K.'yi gözaltına aldı ve silahlı kavgada kullanılan av tüfeği ile tabancaya el koydu. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.