27 yaşındaki Selahattin Güngör, dini nikahlı eşiyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından kayınpederi Veysel Alkılınç'ın şiddetine maruz kalarak hayatını kaybetti. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Meram ilçesine bağlı Alakova Mahallesi'nde bulunan 2 katlı özel bir evde saat 22.00 civarında meydana geldi. Veysel Alkılınç, kızına yönelik kötü muamele iddiaları üzerine dini nikahlı eşi Selahattin Güngör ile bir tartışma başlattı. Ancak bu tartışma hızla şiddetli bir kavgaya dönüştü ve Alkılınç, Güngör'e bir sopa ile saldırdı. Güngör, başından aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı.

Endişelenen Alkılınç, damadının yardım çağrısında bulunmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.Konya'da yaşanan olayda, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık görevlileri, Selahattin Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Güngör'ün cesedi, otopsi işlemi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli olarak kabul edilen Veysel Alkılınç'ı gözaltına aldı. Alkılınç, ilk ifadesinde, "Damadım kızıma kötü davranıyordu, uyarıda bulundum. Sonra kavga ettik ve ben sopayla dövdüm" şeklinde ifade verdi. Soruşturma ise halen devam ediyor.