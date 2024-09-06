Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde ve KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenecek ‘Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’, 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında Merinos AKKM’de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Gıda sektörünün kalbinin atacağı fuarda, nitelikli yabancı alıcılar Bursalı üreticilerle bir araya gelecek.

BTSO, sektörlerin uluslararası alanda daha fazla yer edinmelerini sağlamak amacıyla yeni nesil fuar organizasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenecek olan Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, gıda sektörünün farklı alanlarından firmaları ve gıda teknolojilerinde üretim yapan markaları bir araya getirecek. Fuar, gıda sektörünün yeni pazarlara açılmasını ve firmaların ihracatını güçlendirmeyi hedefliyor.

Nitelikli Alım Heyetleri ile İhracata Destek

Food Point Fuarı, gıda sektörüne yeni ürünlerini tanıtma ve uluslararası tüketici ve profesyonellere ulaşma fırsatı sunacak. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar birçok coğrafyadan profesyonel ziyaretçi ve alım heyetlerinin katılacağı fuar, 2024 yılında da ticari bağlantıları güçlendirerek firmaların ihracatına destek vermeyi sürdürecek. Ayrıca, yurt içinden market zincirlerinin satın alma ekipleri de Bursalı firmalarla buluşacak.

Geniş Ürün Yelpazesi

Fuarda, geniş bir ürün yelpazesi sunulacak. Katılımcılar arasında dondurulmuş meyve, sebze, unlu mamüller, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, hazır yemek, organik gıda, temel gıdalar, paketli gıda, dondurulmuş balık ürünleri, kestane şekeri, zeytinyağı, tahin-pekmez, bal, çikolata, şekerleme, reçel, baklava, kahve, bakliyat, salça, turşu, limonata, meyve suyu ve sütlü tatlı üretiminde faaliyet gösteren firmalar yer alacak. Ayrıca, gıda teknolojileri alanında da birçok firma fuara katılacak.