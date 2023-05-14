Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü kutladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

NNYÜ Tören Alanında düzenlenen kutlama etkinliği, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeliha Kaya Erten tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda Doç. Dr. Zeliha Kaya Erten bir konuşma yaptı.

Hemşirelerin; birey, aile ve toplum sağlığına verdiği, verebileceği emeği, katkıyı hatırlatmak, tartışmak ve fark oluşturmak için 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününün kutlandığını hatırlatan Erten konuşmasında, “Son yıllarda küresel ve ulusal düzeyde yaşadığımız afetler, felaketler göstermiştir ki her yerde ve her koşulda en önce ve kesintisiz sürdürülmesi gereken hizmetlerin başında sağlık hizmetleri gelmektedir.” dedi. Erten’in konuşmasından sonra, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve Kayseri Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılara gönüllü olarak hizmet eden NNYÜ Hemşirelik Bölümü öğrencilerine, Kayseri Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Derya Apaydın tarafından teşekkür belgeleri ve hediyeleri verildi.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hülya Uçar, akademisyenler, Kayseri Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Derya Apaydın, müdür yardımcıları, servis sorumlu hemşireleri ile NNYÜ Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin katıldığı tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi