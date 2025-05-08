Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Ümit Özdağ ve avukatları katılmadı. Mahkeme Başkanı, avukatların mazeret dilekçesi sunduğunu, Özdağ’ın ise sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildiğini ve bu nedenle duruşmada hazır bulunamayacağını bildirdi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Özdağ hakkında 26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı.

3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti

O dönem milletvekili olan Özdağ hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması için 9 Mart 2020'de fezleke düzenlenmiş, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi nedeniyle iddianame hazırlanmıştı.