Uzun bir süredir Gürsu Belediyesi ile işçileri temsil eden sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmeleri tıkanma noktasına geldi. Alınan bilgilere Gürsu Belediyesi tüm haklar dahil şu an en düşük 32 bin 500 TL olan iş maaşlarına %7,6 oranında 35 bin TL zam teklifi yaptı. Buna karşılık Sendikası ise en düşük işçi maaşının 45 bin liranın altında olmamasını istedi. Gürsu Belediyesi ile İşçiler arasında ki yaklaşık 10 bin TL’lik fark bulunuyor.

Gürsu Belediyesi ile işçi sendikası anlaşamayınca toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmaya düştü. Arabulucu aracılığı yapılan görüşmede yine çözüm çıkmadı. Taraflar son kez bir araya gelse de yine sonuç değişmedi.

İşçiler kanuni grev hakkını kullanmak üzere bu kez imza toplamaya başladı. İşçi sayısının %51’nin imzasının alınması durumunda İş-Kur’a başvuru hakkı doğan işçilerin şu ana kadar %90’ının imza verdikleri tespit edildi. İşçi sendikası toplanan imzaları İş-kur’a teslim etti ve sandık kurulması için İş-Kur’un tarih vermesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta için İş-Kur’un sandık kurulması için tarih vermesi bekleniyor.