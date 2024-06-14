Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Sakarya’da bıçak bileme ustaları vatandaşların taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Adeta bayramın karıncaları olan ustalar, normal bir günde 30 bıçak bilerken bayramlarda sınırları zorlayarak 20 kat daha fazla bileme yapıyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya’da da Kurban Bayramı sebebiyle bıçakçılarda yoğunluk devam ediyor. Bayrama sayılı günler kala bıçak bileme ustaları vatandaşların taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için bileme ustalarının dükkanlarında sıraya giriyor. Bu çerçevede bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor. Adeta bayramın karıncaları olan ustalar, normal bir günde yaklaşık 30 bıçak bilerken bayramlarda sınırları zorlayarak 20 kat daha fazla bileme yapıyor. Geçen seneye göre yoğunluğun az olduğunu belirten bıçak ustası Yunus Erdoğan, bileme fiyatlarının 30 lira ile 40 lira arasında olduğunu söyledi.

“Profesyonel anlamda bileyicilerde biletmelerini tavsiye ediyoruz”

Bıçak bileme işlemlerini anlatan Yunus Erdoğan, “Bıçak bileteceklere tavsiyemiz, bıçaklarını profesyonel anlamda bileyicilerde biletmelerini tavsiye ediyoruz. Bizim profesyonel anlamda bilemeden kastımız şu; bıçak önce 80’lik 120’lik zımparada bilenmeye başlar. Sonra yaprak dediğimiz bıçağın ağzındaki kılağı çıkarmak için keskinleşme işlemini gerçekleştirecek kılığa makinemizden geçer ve genel anlamdaki bileme işlemi burada bitiyor. Kılağdan sonra skoç dediğimiz malzemede kılağının en ince kalanları dahi düşüyor akabinde de polisaj dediğimiz bıçağın parlatması, temizliği en ince, en dipte dahi kalan kılağları düşürüp, bıçağı en keskin hale getirip ağzının dönme ihtimalini en düşük seviyeye biz düşürüyoruz. Bu profesyonel bileme oluyor. Bıçak bilenirken açısının ve derecesinin doğru olup bıçağın hiçbir şekilde çeliğinin yanmaması lazım eğer yanarsa bıçak en ufak bir kasmada ya da hiçbir şey yapmadan dahi çatlayabilir. Buna çok dikkat etmeleri gerekir” dedi.

“Geçen seneye oranla bu senenin rağbeti biraz daha düşük”

Geçen seneye göre sıfır bıçaklara talebin az olduğunu ve bilemeye talebin arttığını aktaran Erdoğan, “Geçen seneye oranla bu senenin rağbeti genel piyasa anlamında konuşursak maalesef ekonomik bir takım sebeplerden dolayı biraz daha düşük. Vatandaşlar yeni bıçağa yönelmek yerine ellerindeki bıçakları kullanıyor. Bazı saplar artık kullanamaz hale gelmiş ama plastik kelepçe dediğimiz klipsleri bağlayıp kullanmaya devam ediyorlar, kendi ellerindeki bıçakları değerlendiriyorlar. Tabii ki yine alıma da bir teveccühü var ama geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bir yoğunlukta değil kesinlikle. Tabii ki yoğunluğumuz var. Herkes son 2-3 güne bırakıyor bilemesini. Şu anda çok daha arttı bilemeler son güne doğru. Belki arife günü çok çok daha fazla artacak bileme işlemleri. 5 makine imalatımızda, 2 makinemizde burada hiç durmadan sabah 08.00’da başlayıp gece 11-12’lere kadar hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Anca yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Geçen seneye oranla fiyatlarda en az birebir, birebir buçuk artış söz konusu”

Bıçak biletme fiyatının da artış gösterdiğini belirten Erdoğan, “Geçen sene 20-25 bandında olan bir bileme bu sene 30-35 bazı yerlerde de 40 liraya kadar buluyor. Biz kendi firmamız için konuşursak en düşük bütçeden en yüksek bütçeye kadar 150 lira bandından başlayıp 3 bin -5bin liraya kadar kullanılabilecek özel üretim bıçakları dahil olmak üzere her türlü fiyat aralığına cevap verebiliyoruz. Gerek ahşap sapta olsun gerek plastik sapta olsun Ama piyasanın geneli geçen seneye oranla fiyatlarda en az birebir, birebir buçuk artış söz konusu çeliğe 2024 yılında gelen zamlardan sonra. Bu anlattıklarıma binaen de kurban keseceklerin, kurbanlarını kestikten sonra et doğrayacakların kaliteli, profesyonel anlamda bakımı bilemesi yapılmış bıçaklarla ne kendilerine ne de kestikleri kurbanlara zarar vermeyecek şekilde kurbanlarını kesmelerini ve bıçaklarını bu şekilde hazır yapıp kullanmalarını da tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.