Gemilerde Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de bulunuyordu. Türkiye’den olaya yönelik sert tepkiler yükselirken, TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Eğer kılınıza zarar gelirse bunun hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan İsrail olacaktır' ifadelerini kullandı.

İsrail donanmasına ait unsurlar, Gazze Şeridi'ne yönelik yasa dışı ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait gemilere, uluslararası sularda müdahalede bulundu.

Filonun yaptığı canlı yayınlarda, İsrail ordusunun gemilere yaklaşarak "durmazlarsa müdahale edileceği" yönünde uyarılarda bulunduğu duyuldu. İsrail hücumbotlarının gemileri kuşattığı anlar da canlı yayınla aktarılırken, bazı katılımcıların telefonlarını denize attığı görüntüler dikkat çekti.

3 Milletvekili De Yolcular Arasında Yer Alıyordu

İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu gemilerden Vicdan'da Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yolcular arasında yer alıyordu.

"Kılına Zarar Gelirse Hesabını Dünya Kamuoyu Önünde Verecek Olan Sizsiniz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada, "“Türkiye olarak ilk andan itibaren başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülkelerden olan Sumud Filosu’nun aktivistlerini kısa bir süre içerisinde Türkiye’ye getirmeyi başardık. Yine Akdeniz’in sularında seyfüsefer halindeyken gemilere müdahale ediyorlar. Bu sabah da müdahale ettiler. Bu gemilerden birisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin üyesi olan üç değerli arkadaşımız var. Onları da alıkoydular. Burada açıkça uyarıyorum. TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz. İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın” ifadelerini kullandı.