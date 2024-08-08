Hangi Ülkenin: İtalya

Sahibi: Pietro Ferrero

Kuruluş Tarihi: 1940’lı yıllar

Kuruluş Yeri: İtalya’nın Piedmont Bölgesi

Slogan: Kahvaltının Yıldızı

Resmi Sitesi: www.nutella.com.tr

Nutella Hakkında Bilgi

İlk üretim tarihi olan 1940’lı yıllardan bu yana insanoğlunun en çok sevdiği, benimsediği ekmeğe sürülen çikolata olan Nutella, bu lezzetini İtalya’nın eşsiz lezzetine borçludur. Bu lezzeti bizimle buluşturan isim Piedmont Bölgesinde yaşamakta olan Pietro Ferrero’dur. Onun bu fikrinin temellerini oluşturan sebepler ise ikinci dünya savaşı sırasında meydana gelen kakao sıkıntısının çikolata üretimini de ciddi derecede etkilemesidir. Bu sıkıntının çözümünü ise fındığı çok, şekeri ve kakaosu az olan bir çikolata üretmekte bulmuştur. Böylelikle günümüze kadar devam eden serüvenin ilk adımı atılmıştır.

Günümüz sloganı ‘Kahvaltının Yıldızı’ olan Nutella’nın resmi sitesine www.nutella.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Nutella Hangi Ülkenin

Cevap: Nutella, İtalya’nındır.

Nutella Tarihçesi

1946- Bu yıllarda ikinci dünya savaşının etkisiyle büyük bir kakao sıkıntısı yaşanmaktaydı. Buna dayalı olarakta çikolata üretimi çok yavaşlamıştı. Fakat İtalya’nın Piedmont Bölgesinde yaşayan Pietro Ferrero isimli pasta aşçısı, bu duruma çare olarak bir fikir geliştirdi. Yaşadığı yerdeki fındık oranının yüksek olmasına da dayanarak kakaosu ve şekeri az, fındığı çok olan bir çikolata barı üretti. Bu barın ismi ‘Giandujot’ idi.

1951- Yaratıcı bir kişiliğe sahip olan Pietro Ferrero, savaş sonrası ekmeğe sürülebilen çikolata yapma fikrini gerçeğe dönüştürdü. Böylelikle ekmeğe sürülebilen Nutella’nın ilk versiyonu ‘Supercrema Giandujot’ ismiyle tüketicisiyle buluşmak üzere piyasaya sürüldü.

1964- Çikolata yolunda katettiği yolu yarım bırakmayan oğlu, babasının devamında işler yaparak uzun uğraşlar ve sayısız denemelerin sonucunda bu lezziz formülü buldu ve ismine ‘Nutella’ adını verdi.

1966- Bu yıla geldiğimizde artık Nutella’lar cam kavanozunda satılmaya başlanmış ve daha keşfinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen Fransa, Belçika ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de satışına başlanmıştır.

1998- Nutella, 1998-2001 yılları arasında Şampiyonlar Ligi’nin sponsoru olmuş ve spora destek vermiştir.

1999- Ülkemize bu yılda giriş yapan Nutella, 60 yıllık deneyimiyle bizim de sofralarımızın baştacı olmuştur.

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