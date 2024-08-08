Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulu, bazı otobüs hatlarının ücret tarifesini değiştirdi.
Bursa ulaşımının gündemdeki konularını görüşmek üzere toplanan UKOME Kurulu, gelen tapleri değerlendirdi.
Kurul, 1/M, 1/G-Y ve 1/SY hatlarının ücret tarifesin değiştirilmesi için gelen teklifi görüştü.
Kurul oy birliğiyle söz konusu hatların 5 nolu (uzun) ücret tarifesine alınmasını onayladı.
İşte onaylanan talep sonrası 3 hattaki bilet ücretleri tarifesi...
Tam 22.95 TL, indirimli 21.25 TL, öğrenci 5.75 TL, mezuna kalan öğrenci 16.10 TL
Kaynak: Hâkimiyet Gazetesi