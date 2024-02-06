Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Pazaryeri OSB’de faaliyet gösteren bir fabrika personelleri ile kahvaltıda buluştu.

Pazaryeri OSB’ye geçen yıllarda kurulan koltuk tasarımı üzerine açılan ilçede 35 kişiye istihdam sağlayan fabrika sahibi Sedat Meşe fabrikanın kurulum aşamasından personel desteğine kadar kendilerine destek sunan Pazaryeri Belediye Başkanına teşekkür etmek için personel ile birlikte kahvaltı düzenledi. Pazaryeri’ne istihdam ve katma değer sağlayacak her kuruluşun Belediye olarak her zaman destekçisi olmayı sürdüreceğiz diyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, düzenlenen kahvaltı programı sonrası fabrika sahibi Sedat Meşe’ye ve fabrikanın personeline teşekkür etti. Başkan Tekin, Pazaryeri ilçesinin 70’li 80’li yıllarda ilçedeki işsizlik nedeniyle vatandaşların büyükşehirlere iş imkanı için göç ettiklerini belirterek Pazaryeri OSB’nin kurulmasıyla ilçenin bu sorununu çözdüğünü söyledi. Pazaryeri OSB’deki kurulan ve yapımı devam eden fabrikalarda yaklaşık 7 bin kişinin istihdam edildiğini vurgulayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanının Mehmet Fatih Kaçır’ın ilçeye kurulacak Pazaryeri İhtisas Organize Sanayi bölgesini hatırlattı.