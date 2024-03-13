Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi pide, Yenişehir'de 300 gramı 10 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Türkiye genelinde 300-350 gram pide 20-25 lira arasında satışa sunulurken, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 300 gram pide 10 liradan tezgahlardaki yerini alması, vatandaşları memnun etti. Yumurtalı susamlı 300 gram pide ise 12 liradan satılıyor.

Vatandaşlar, pidelerin haricinde diğer ürünlerin de uygun ve kaliteli satışı sebebiyle Yenişehir Belediyesi YESAŞ Ekmek'i vatandaşlarla buluşturan Belediye Başkanı Davut Aydın’a teşekkür etti.

Kaynak: İHA