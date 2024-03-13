Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tığcılar Mahallesi Kesci Sokak’ta meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada B.A. (17) aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.