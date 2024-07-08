BUSKİ, sosyal medya hesaplarından 9 Temmuz Salı günü başlayacak ve 32 saat sürecek bir su kesintisini duyurdu. Kesintinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler ise şöyle: BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı'nın gerçekleştireceği çalışmalar doğrultusunda, Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi Dumlupınar Caddesi, 7. Kurt Sokak, Diyar Sokak ve çevresinde 9 Temmuz 2024 saat 09.00'da başlayıp, 10 Temmuz 2024 saat 18.00'e kadar (32 saat) su kesintisi uygulanacaktır.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ