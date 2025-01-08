Mevsiminde tüketilen balığın daha lezzetli ve besleyici olduğunu belirten bakanlık, ocak ayı için önerilen balık türlerini de açıkladı.

Ocak ayında tüketilmesi tavsiye edilen balıklar şunlar:

Kolyoz

Hamsi

Lüfer

Kırlangıç

Tekir

Bakanlık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Balık, mevsiminde tüketilmesi gereken önemli bir besindir. Her ne kadar dondurucu veya konserve yöntemleriyle muhafaza edilse de en iyi lezzeti tam mevsiminde alabilirsiniz. Balıkları dondurmadan önce hafifçe tuzlamak, etin diriliğini korumaya yardımcı olur.”