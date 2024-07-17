Bursa'nın İnegöl ilçesinde ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Alişağa sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zemin katında mutfakta ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında müdahale edildi.
Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İbrahim Uslu