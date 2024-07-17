Bursa'nın İnegöl ilçesinde ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Alişağa sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zemin katında mutfakta ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında müdahale edildi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.