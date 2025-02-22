Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, Çellistanbul Quartet topluluğuyla unutulmayacak bir konsere imza attı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası Engin Şen şefliğinde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Viyolonsel Sanatçısı Murat Berk ile İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyolonsel Sanatçısı ve öğretim üyesi Doç. Dr. Melih Kara’nın katılımıyla akıllardan çıkmayacak bir sanat akşamı yaşandı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa Büyükşehir Başkanvekili Berna Abiş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, soğuk ve kar yağışlı bir havaya rağmen çok sayıda sanatsever katıldı. Konserde; Vivaldi’den Aşık Veysel’e uzanan repertuvar ile geçmişin melodileri bugünün ezgileriyle sahneye taşındı. Oda Orkestrası’nın, Çellistanbul Quartet’e başarılı performansla eşlik etmesi klasik müzik sevenlerden tam not aldı.

Programın sonunda konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş, "Karlı bir Kocaeli akşamında bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Oda orkestramıza ve değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimizde unutamayacağımız bir konser verdiler" ifadesini kullandı.