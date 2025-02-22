İş birliği protokolü, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik tarafından imzalandı. Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreteri Muhammet Büyük, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehpare Tokay Argan ile Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi katıldı.

Protokol, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı iş yerlerinde çalışan lisans mezunu personelin mesleki ve akademik yeterliliklerini artırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, BŞEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, belirlenen yüksek lisans programları için ek kontenjan ayırarak ilgili personelin kariyer gelişimine destek sağlayacak.

Protokol kapsamında, Bankacılık ve Finans, Enerji Yönetimi, İktisat, İşletme - Yönetim ve Organizasyon, İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinlerarası), Maliye, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik (Disiplinlerarası), Muhasebe ve Denetim, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi gibi tezsiz yüksek lisans programlarında kontenjanlar ayrılacak.