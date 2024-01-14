Olay, bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan K. (50), evinde odasına çekildikten sonra bir daha haber alınamadı. Bir müddet sonra ailesi, Hakan K.’dan haber alamadığı için odasına bakmak istedi. Hakan K.'nın odasından hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahsın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: HABER MERKEZİ Muhabir: İBRAHİM USLU