Bugünkü çay tarifimizi rooibos ile denedik. Rooibos çayı faydaları arasında ödem atmak, şişkinlik gibi durumları azaltmak yer alır. Ayrıca bağışıklığı destekler. Rooibos genellikle vanilya ile beraber kullanıldığı için ödem atıcı etkisinin yanında tatlı isteğini de azaltırlar. Diğer çay tariflerimiz için sitemizi inceleyebilirsiniz.

MALZEMELER (1 KİŞİLİK)

1 adet rooıbos vanilya çayı

1 adet kabuk tarçın

3 adet tane karanfil

1 adet top karabiber

Yapılışı:

Soğuk çay tarifi için öncelikle 1 fincan suyu kaynatın. Ardından tüm malzemeleri kaynar suya ekleyin. 3-4 dakika ağzı kapalı olacak şekilde demleyin. Daha sonra bu çayı süzün ve ılımasını bekleyin. Ilık çayı bir sürahi veya şişeye alın. En son üzerini 1 litre suya tamamlayın. Buz parçaları da ilave edebilirsiniz. Bu şekilde gün boyu için. Gün içinde bol su içip, yürüyüş yaparak da ödem atmaya destek olabilirsiniz. Ayrıca gebelik, böbrek hastalığı gibi durumlarda bitki çayı kullanımı sınırlanabilir. Özel durumlar için uzman desteği almayı unutmayın.