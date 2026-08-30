Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına bölgedeki güvenlik tedbirlerini sürdürürken, mühimmatların uzman ekiplerce kontrollü bir biçimde imha edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Gerçekleştirilen ilk incelemelerde, bulunan mühimmatların 1897 yılında üretilen Fransız menşeli tüfek bombaları olduğu değerlendirildi. Patlamamış vaziyetteki 2 mühimmatın, Kurtuluş Savaşı döneminde bölgede meydana gelen çatışmalardan kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi’ndeki tarlasının hemen yanındaki boş arazide bir vatandaş, toprak üstünde 2 adet metal cisim fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi. Olay mahalline ulaşan jandarma ekipleri, mühimmatların yer aldığı alanı güvenlik şeridine alarak çevrede tedbir aldı.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.