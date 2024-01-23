Para isteme ve göndermenin yeni yolu ‘Ödeme İste’ Garanti BBVA Mobil’de hayata geçti.

Garanti BBVA, bireysel ve şahıs firması müşterilerinin ödeme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yürütülen projeyle, ‘Ödeme İste’ özelliğini Garanti BBVA Mobil ve İnternet üzerinden hayata geçirdi. ‘Ödeme İste’ ile müşteriler, bu kanallara giriş yaparak ödeme alma talebi oluşturabiliyor, bekleyen ödeme isteklerini görüntüleyebiliyor ve gelen talepleri kabul ederek para transferini gerçekleştirebiliyor.

Talep edilen ödeme isteklerinin görüntülenebilmesi ve ödemelerin gerçekleşebilmesi için de Garanti BBVA Mobil’de Profil ve Ayarlar sekmesinin altında yer alan Ürün Tercih Ayarları’ndan ‘Ödeme İsteği Tercihi’ ayarlarının açık olması gerekiyor.

Konuyla ilgili olarak görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, ’’Ödeme İste’ taraflar arasındaki transfer işlemlerini kolaylaştırmak adına hazırlanan, para istemenin yeni ve alternatif bir yolu olarak öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde müşterilerimiz, bekledikleri bir ödeme varsa ya da nakde ihtiyaç duyduklarında, tanıdıklarının Garanti BBVA veya başka bankalarda bulunan hesaplarına para transferi talebinde bulunabiliyor. Tanıdığı kişinin hesap bilgilerini girerek ödeme isteğini başlatıyor ve karşı taraf kabul ettiği takdirde ödeme FAST ile kendilerine iletiliyor. Örneğin harçlık isteme, acil nakit ihtiyacı ya da beklenen ödemeler gibi durumlarda dijital kanallarımızdan kolayca para transferi talep edebiliyorlar. Banka olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.