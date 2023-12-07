Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, hizmet verdiği beş şehirdeki zorlu kış koşullarını dikkate alarak, aydınlatma direkleri, trafolar, modüler hücreler ile alçak gerilim ve orta gerilim hatlarının bakım onarım çalışmalarını tamamladı.ESKİŞEHİR (İGFA) -Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), kış mevsiminin sert geçtiği bölgedeki hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda 5 ilde toplam 34 bin 675 adet aydınlatma direği, 2 bin 809 adet trafo,1.399 adet modüler hücre, 19 bin 209 kilometre alçak gerilim ve orta gerilim hattının bakımı yapıldı.

298 araçlık arıza bakım aracı filosu bulunan OEDAŞ ayrıca engebeli alan, ormanlık arazi gibi zorlu coğrafi koşullarda önleyici bakım çalışmaları yapmak ve olası arızaları hızla tespit etmek üzere her şehirde bir dron ile hizmet verecek.

Bakım, onarım ve operasyon süreçlerinin etkin yönetimini sağlayacak yeni teknolojiler de geliştiren OEDAŞ, geçtiğimiz ay Türkiye’de bir ilke imza atarak, direklerdeki arızaları seyir halindeki araçtan tespit etmeyi sağlayan bir sistem kullanmaya başlamıştı. Radyo frekans emisyonlarını ölçebilen bu sistem sayesinde de elektrik direklerinde kısmi bir arıza varsa bu durum arıza büyümeden tespit edilecek ve böylece kış boyunca enerji kesintilerinin bu bakımlarla azaltılması hedeflendi.