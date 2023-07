Trafik magandalığına bir yenisi daha eklendi. Halk otobüsüne içerisinde yolcu olduğu halde saldırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.

Seyir halinde giden otobüsün önünü kesen öfkeli sürücü, halk otobüsünün şoförüne hakaret ve tehditler savurdu. İddiaya göre yol verme nedeniyle bir araç sürücüsü ve İETT otobüs şoförü arasında sözlü tartışma yaşandı. Esenyurt'ta öfkeli araç sürücüsü otobüsün içinde yolcuların olmasına rağmen, aracın önünü keserek camlarını kırdı. Olay anı ise an be an kameralara yansıdı.