Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, eğitim-öğretim dönemi içerisinde yaptıkları projeleri düzenlenen yılsonu etkinliğinde sergiledi.

BUÜ Teknik Bilimler MYO yönetimi, 2023-2024 akademik dönemini öğrenci projelerinin sergilendiği etkinlikle kapattı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, akademik ve idari personel, iş dünyası temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Gelecek vizyonuna ışık tutuyor

Stantları gezen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, öğrencilerin çalışmalarını tek tek dinledi. Üreten ve katma değer oluşturan öğrenci yetiştirmenin önemini vurgulan Prof. Dr. Çiftçi; “Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz bu alanda lider bir kurumdur. Burada eğitim alan öğrencilerimizin başarılı çalışmalarını gördük. Ürüne dönüşen pek çok çalışmanın yapıldığına şahit olmak geleceğe dair umutlarımızı diri tutmaya yetiyor. Gençlerin gayreti ve vizyonubenzeri çalışmaları daha fazla yapmaya teşvik ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, değerli projelerinden ötürü tüm öğrencileri canı gönülden kutluyorum” dedi.

“Projeler devam edecek”

Öğrenci Projeleri Şenliği etkinliğini yeniden gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını açıklayan Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan ise; “Yüksekokulumuzda eğitim alan öğrencilerin sene içerisinde hazırladıkları projeleri her yıl düzenlemeye devam edeceğiz. Birbirinden kıymetli çalışmalara imza atan tüm gençleri ve onlara destek veren hocalarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Kendi çalışmalarını anlattılar

Çok sayıda projenin sergilendiği etkinlikte farklı programlarda eğitim alan öğrencilerin hazırladığı çalışmalar büyük ilgi gördü. Yeni nesil dronlar ile gıda ve giyecek alanlarında üretilen markaların yanı sıra ürün ve marka çalışmalarının da beğeniye sunulduğu organizasyonda öğrenciler kendi yaptıkları çalışmalara dair ziyaretçilere bilgi aktardı.