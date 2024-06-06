Eczacıbaşı İnovasyon Buluşması, bu yıl ‘bağlantısallık’ ana teması ile gerçekleştirildi. Etkinliğin finalinde, 18’inci kez düzenlenen İnovasyon Ödülleri Töreni ile Eczacıbaşı Topluluğu’nun en başarılı uygulamaları da ödüllerini aldı.

Eczacıbaşı İnovasyon Buluşması, bu yıl Harvard Business Review Türkiye stratejik iş ortaklığı ile dün gerçekleştirildi. Ana teması ‘bağlantısallık’ olan etkinlik; içinde bulunulan ağda anlamlı bağlantılar kurmanın üretici potansiyelini fark etmek, bu potansiyeli ortaya çıkarmak adına yaşamın kendisinde var olan ortak üretim modelini iş yapış biçimlerine, ilişkilere ve inovasyon anlayışına yakınlaştırmak hedefiyle düzenlendi. Eczacıbaşı İnovasyon Buluşması, iş dünyasının önde gelen temsilcileri tarafından ilgiyle takip edildi.

"Yeni bağlar ve anlamlar keşfetme inancımız hiç değişmedi"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eczacıbaşı Topluluğu İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Eczacıbaşı, “Pandeminin orta yerindeyken bambaşka bir gerçeklik içindeydik. Dünyayı değiştiren pandemi, hayallerimizi ve kaygılarımızı da etkiledi. Ancak özümüzdeki değere sahip çıkarak geleceği şekillendirecek yeni bağlar ve anlamlar keşfetme inancımız hiç değişmedi. Değişim ancak bir bütünün parçası olduğumuzu fark ettiğimizde, bütündeki diğer parçaların ve aramızdaki bağların farkına vardığımızda olacak. Eczacıbaşı Topluluğu olarak bu yönde ilerlemeye devam ediyoruz. İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörlüğü olarak en büyük dönüşüm odağımız sektör odağından ekosistem bakış açısına geçmek. Stratejilerimizi iş kolundan ihtiyaç odağına taşımaya çalışıyoruz. Kuruluş ve departman ayrımlarını ortadan kaldıran, yetkinlik, uzmanlık ve ilgi alanı dikeylerinde kendini geliştirip ortak üretim yapabilen, sektör ötesi üretim biçimleri uygulayan bir çalışma kültürü ve topluluk oluşturmak istiyoruz” dedi.

"Sinerji alanlarımızı tanımladık"

Gerçekleştirdikleri inovasyon stratejileri çalışması ile ekosistem anlayışıyla kuruluşlar arası sinerji alanlarını tanımladıklarının altını çizen Emre Eczacıbaşı, “Bu alanlardan ilki sağlıklı yaşlanma ekosistemiydi. Buradaki bağları keşfeden ve güçlendiren bir merkez oluşturmak için çalışmalara başladık ve bunun ismine de ‘Hub’ dedik. Oluşturduğumuz yeni Hub modelini, önceliklendirdiğimiz diğer sinerji alanlarına da taşımayı planlıyoruz. Kurum içi girişimcilik programımız ‘EKİG’ ile kurumlar arası iş birliğinden beslenen birçok üretici çözümün doğuşuna şahit olduk. Yine iç ve dış bağlantılarımızı daha etkili ve işler hale getirmek için geliştirdiğimiz ‘Element’ platformunu da bu ay içerisinde devreye alacağız. Kurumsal girişim sermayesi fonumuz ‘Eczacıbaşı Momentum’ ile dünyanın dört bir yanındaki girişimlerle temas kurma ve onların iş modellerine dahil olma fırsatı yakaladık. Girişimcilik ekosistemi ile kurduğumuz bağlantılar, ortak değer oluşturabileceğimiz ekosistemlere dahil olmamızı ve adım atmamızı sağladı. Bunun yanı sıra 2021 yılında ödül kategorilerimize ‘Ekosistem Ödülü’nü de ekledik ve bu yıl bu kategoride çok güçlü adaylarımız var” dedi.

"Ekosistemler arası rekabet bugünün endüstriyel devrimini gerçekleştirecek"

Ekosistem anlayışının geleceğin toplumunu ve iş dünyasını kaçınılmaz bir şekilde dönüştüreceğini ifade eden Emre Eczacıbaşı, “Bugünün endüstriyel dönüşümünü tetikleyen şirketler, sektör odaklı bireysel şirketler olmayacak. Ekosistem içerisindeki ilişkiler, hatta ekosistemler arası rekabet bugünün endüstriyel devrimini gerçekleştirecek. Ekosistemler farklı kültürleri ve iş yapış şekillerine sahip kurumları birbirine yakınlaştıracak. Bu yakınlaşma iş dünyasının alışılagelmiş yöntemlerinin uygulamasından uzaklaştıracak. Çünkü bu yöntemler artık bu sistemlere uymayacak. Yeni iş ve yatırım modellerin doğuşunu göreceğiz. Kurumlar arası bilgi akışının artması ile değişimi öngörmek ve ona uyum sağlamak kolaylaşacak. Zorlu koşullarda, güçlü bağlarla tutunduğumuz iş birlikleri sayesinde esnek olduğu kadar dayanıklı kurumlara dönüşeceğiz. Özellikle yapay zeka, ekosistem anlayışına geçişi hızlandıracak. Ama bu noktada gözden kaçan önemli bir detay var; sonsuz bilgi akışı ve ortak üretim halindeyken güvenli arayüzlere ihtiyacımız artacak. Çünkü teknoloji, sunduğu çözümlerle hızlı bir kabul oluşturuyor. Ama insanların güvenini kazanmak konusunda aynı başarıyı gösteremiyor” dedi.

Alanında uzman isimler tecrübelerini aktardı

Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan’ın hoş geldiniz konuşması ile başlayan Eczacıbaşı İnovasyon Buluşması’nda; Beyin Cerrahı ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç “Bağlantısallığın Gücü”, Sanatçı Ólafur Elíasson “Beklenmedik Karşılaşmalar”, Earlybird (DEF) Yönetici Ortağı Cem Sertoğlu, Orkestra Şefi Cem Mansur, MareFidelis Lider ve Yönetici Koçu Dost Can Deniz ve McKinsey & Company Ülke Müdürü Manolya Yazarkan “Dönüştüren Ekosistemler”, Ecomercek Kurucusu Serpil Karadağ, Plasticmove Kurucusu Büşra Köksal, Eczacıbaşı-Monrol İnovasyon Lideri Serkan Oban ve RS Research Kurucusu Rana Yansal “İş Birlikleriyle Güçlenmek” başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Eczacıbaşı İnovasyon Şampiyonları sahnede

Eczacıbaşı İnovasyon Buluşması etkinliğinin finalinde, 18’inci kez düzenlenen İnovasyon Ödülleri Töreni ile Eczacıbaşı Topluluğu’nun başarılı uygulamaları da ödüllerini törenle aldı. Törende; Topluluğun inovasyon gücünü en çok yansıtmaları ve yaşam alışkanlıklarını herkesin faydasına dönüştürmeleriyle öne çıkan sekiz ayrı kategori birincileri ve Eczacıbaşılıların oylarıyla belirlenen “Eczacıbaşılıların Seçimi Özel Ödülü”nün sahibi sahneye çıktı.

Eczacıbaşı kuruluşları arasındaki inovasyon yarışında, bu yıl 158 proje başvuruda bulunurken, 93 proje detaylı değerlendirme sürecine devam ederek jüri karşısına çıktı.

10 Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşunun yarıştığı etkinlikte; “Pazarlama ve Satış İnovasyonu” ve “Çalışma Kültürü İnovasyonu” kategorilerinde birinciliği kazanan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri oldu. “Süreç İnovasyonu” ve “Sosyal İnovasyon” kategorilerinde ise yarışı Esan kazandı. Eczacıbaşı-Monrol, “Ekosistem İnovasyonu” ve “İş Modeli İnovasyonu” kategorilerinde birinciliği elde ederken, Intema “Hizmet İnovasyonu” ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (VitrA) ise “Ürün İnovasyonu” kategorilerinde ödül kazandı. Canlı final sunumlarında Eczacıbaşılıların oylarıyla belirlenen “Eczacıbaşılıların Seçimi Özel Ödülü”ne ise Eczacıbaşı İlaç Pazarlama layık görüldü.