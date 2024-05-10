Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 17 Eylül İlkokulu 2/F sınıfı öğrencileri, hayat bilgisi dersi kapsamında "Anneler Günü Pikniği" etkinliğinde bir araya geldi.

Hürriyet Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte, Sınıf Öğretmeni Deniz Altıntaş yönetimindeki eğitici bir etkinlik olarak planlanan programda öğrenciler, doğanın içinde geçirdikleri keyifli zamanla hem öğrendiler hem eğlendiler. Altıntaş, hayat bilgisi dersinde "Doğada hayat" konusuna vurgu yaparak öğrencilerin doğayı yakından tanımasını ve hayatı keşfetmelerini hedeflediklerini belirtti.

Altıntaş, etkinliği 12 Mayıs Anneler Günü’nün hemen öncesinde gerçekleştirerek öğrencilerin anneleriyle birlikte güzel bir piknik yaptığını dile getirdi. Etkinlik kapsamında, annelerin de katılımıyla gerçekleşen piknikte öğrenciler, doğada oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler. Açık alanda yapılan etkinliklerle çocukların hareket etmeyi, etkileşimde bulunmayı ve kendilerini özgürce ifade etmeyi sevdiklerini gözlemlediklerini belirten Altıntaş, çocukların bu tarz aktivitelerle daha etkin bir şekilde öğrenebileceklerini vurguladı.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de benzer etkinlikleri sürdürmeyi planladıklarını belirten Deniz Altıntaş, çocukların öğrenirken keyif almasını ve gelişimlerine katkı sağlamak adına bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı. Altıntaş, "Çocuklarımız aktivitelerle kendilerini daha iyi ifade edebiliyor. Hayat bilgisi dersinde doğada hayat temalı dersimizi doğanın içinde işledik. Müfredattaki ’Doğada Hayat’ konusunu canlı olarak işlemek amacıyla Bandırma Hürriyet Parkı’nda öğrenci ve velilerimizle bir araya geldik. Öncelikle öğrencilerimizle birlikte parkı gezerek keşfettik. Doğanın içerisinde bitkileri ve hayvanların yaşamlarını inceledik. Aslında ilk amacımız, 12 Mayıs Anneler Günü’nde öğrencilerimizin anneleri ile birlikte piknik yapmaktı. Sınıfımızın anneleri tüm anneler gibi çok değerli. Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Annelerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlikte öğrencilerimizle piknik yaptık. Ardından çocuklarımızla doğada oyunlar oynadık. Çocuklar açık alanlarda hareket etmekten, etkinlik yapmaktan ve kendilerini ifade etmekten keyif alıyorlar. Top oyunları oynadık, sandalye kapmaca gibi aktiviteler yaptık. İlerleyen zamanlarda ders etkinlikleri kapsamında felsefe soruları üzerinde de çalışacağız. Çocuklarımız adına bu tür etkinliklerin önemini vurgulamak isterim. Bu sayede öğrenmelerinin daha etkili olacağını düşünüyorum. Çocuklarımız birer çiçektir" şeklinde konuştu.