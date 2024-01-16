Çanakkale’nin Biga ilçesinde Öğretim yarı yılının son haftasında ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler, kültürel geziler ile hem eğleniyor, hem öğreniyor.

Biga Belediyesi bünyesindeki Halim Bey Konağı ve 23 Nisan Çocuk Kütüphanesi de öğrencilerin uğrak noktası oldu. Bu ziyaretler çerçevesinde Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, farklı noktalarda çocuklar ile buluşarak onlara adeta gezi rehberliği yaptı. Başkan Erdoğan, farklı gezinti noktalarında öğrencilerle buluşarak onlara bilgi verdi, sorularını yanıtladı ve ilçenin tarihini, kültürünü ve önemli yerlerini daha yakından tanımalarına yardımcı oldu.