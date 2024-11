Her yıl geleneksel olarak Uludağ Rotary Kulübü'nün gerçekleştirdiği 16. Başöğretmen Atatürk Kros Yarışması, Botanik Park'ta yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, HasTavuk ve Eker sponsorluğunda düzenlenen 50'ye yakın okuldan yaklaşık bin öğrencinin yarıştığı koşu, renkli görüntülere sahne oldu. Kimi son anlarda atak yaparak sıralamada üst sıralara gelmeye çalışırken, kimi ise yan taraftan arkadaşlarının desteği ile yarışı bitirdi. Kız ve erkek olmak üzere, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde ter döken öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim edildi.

HasTavuk olarak bu tarz organizasyonları her zaman desteklediklerini belirten HasTavuk Kurumsal İletişim ve Halka İlişkiler Müdürü Bircan Özkan, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, HasTavuk ve Eker gibi firmaların sponsorluklarıyla bu yıl 16'ncısını gerçekleştiriyoruz. Her yıl 50'ye yakın ilköğretim okulundan yaklaşık bin öğrencinin katılım sağladığı bu kros yarışı sayesinde çocuklarımız sağlıklı bir geleceğe hazırlanıyor. HasTavuk olarak sağlıklı beslenmenin yanında aktiviteninde önemine dikkat çekmek için bu tarz sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek veriyoruz" dedi.

Uludağ Rotary Kulüp üyesi Türk Ceyhan ise, "Bu yarışlarda çocuklara eğitim bursu veriyoruz. Bu sene Bursa Büyükşehir Belediyesi büyük bir destek sağlayarak yarışların organizasyonunda rol aldı. HasTavuk ve Eker de yarışlara sponsor oldu. Uludağ Rotary Kulübü'nün düzenlediği kros yarışlarında yetişen gençler, şampiyonalarda derece alıyor. Bunun için bu yarışları sürdürmek istiyoruz. İnşallah yıllar boyu çocuklarımızı atletizme kazandıracağız" şeklinde konuştu.

