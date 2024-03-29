Zekai Gümüşdiş Ortaokulu öğrencileri, Nilüfer Belediyesi tarafından getirilen çilek ve marul fidelerini toprakla buluşturdu.

Nilüfer’deki her kesimi tarımla buluşturmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, özellikle yeni nesli yani çocuk ve gençleri tarıma teşvik etmek için çaba gösteriyor. Bu hedefle okullarda da çeşitli etkinlikler düzenleyen Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu, Zekai Gümüşdiş Ortaokulu öğrencilerine farklı bir deneyim yaşattı.

Okuldan da gelen talep üzerine harekete geçen Kırsal Alan Bürosu ekipleri, Zekai Gümüşdiş Ortaokulu bahçesinde oluşturulan tarım alanında öğrencilerle birlikte çilek ve marul dikimi yaptı.

Derslerine tarım molası veren öğrenciler, önce fide dikimi hakkında bilgi aldı, ardından da fideleri toprakla buluşturarak keyifli anlar yaşadı.