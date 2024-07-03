Yeşim’in Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliği ile “Her ilmek bir hayat, her hayat bir değer!” sloganıyla Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde yürüttüğü Ecollectiv’e gençlerden destek geldi.

Türk Eğitim Derneği ve ABD Ankara Büyükelçiliği ortaklığı ile yürütülen Access Projesi kapsamında Bursa Uludağ’daki “Geleceğin Yıldızları” kampına katılan öğrenciler, sosyal sorumlulukla ilgili saha çalışması yapmak üzere Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’ne geldi. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini temel alan, döngüsel ekonomiye, kadın istihdamına ve kadının güçlenmesine katkı sağlayan Ecollectiv projesinin bir parçası olan gençler; gönüllülük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik kavramlarını da öğrenme fırsatı buldu.

Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından Kadın Girişimci ve Kadının Güçlenmesi kategorisinde farkındalık ödülüne de layık görülen projenin saha çalışmasına, Türkiye’nin farklı illerinden 100’e yakın öğrenci katıldı. Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda sürdürülebilir üretim bakış açısına uygun olarak tekstil atıklarının değerlendirilmesi hedeflendi.

Yeşim Grup’un Uludağ Soroptimist Kulübü ve Karapınar Kadın Kooperatifi ile bir araya gelerek hayata geçirdiği Ecollectiv projesi kapsamındaki saha çalışmasına katılan gençler, Yeşim’in üretim fazlası olan kumaş kırpıntı ve şeritlerini renklerine göre tasnifleyip ayırarak üretime hazır hale getirdi. Bu materyallerle süs eşyaları, çanta, yastık, sepet, bileklik ve anahtarlık gibi çeşitli ürünler üretip satan Karapınarlı kadınlar, böylelikle hem ekonomik olarak güçleniyor hem de atık kumaşlardan yapılan ürünlerle sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Program ilk olarak Yeşim Grup Kurumsal İletişim Şefi Gizem İskeçeli’nin, Yeşim’in sosyal sorumluluk alanındaki yaklaşımı ve Ecollectiv projesi ile ilgili bilgileri paylaşan konuşması ile başladı. Kadın istihdamını destekleyerek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı ve atık kumaşların değerlendirilmesiyle sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefleyen projeye dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi Başkanı Emine Enginçayır Kök de misafir öğrencilere yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek projenin bir parçası oldukları için teşekkür etti. Program sonrasında Ecollectiv markalı el yapımı çanta ve bileklikler öğrencilere hediye edildi.