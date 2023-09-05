Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi çeşitli kararları açıkladı. Buna göre, öğrenci ve öğretmenlerin cep telefonu kullanımı okullarda yasaklanacak. Bu karar, okulların açılmasına bir hafta kala duyuruldu, ve milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Yaz tatili sona eriyor ve pazartesi günü öğrenciler derslere başlayacaklar.

Okulların açılmasına yönelik bu heyecan verici dönemde, öğrenci ve veliler arasında fiyat araştırmaları da başladı, özellikle özel okullarda eğitim almayı düşünen aileler fiyatları araştırıyorlar. Bu süreçte en çok merak edilen konular arasında okul servisleri ve yemek ücretleri yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, servis ve yemek ücretlerine ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Özel okullarla yapılan istişareler sonucunda, servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışların yapılmayacağı garantisini verdi.

TELEFONLAR İDAREYE TESLİM EDİLECEK

Ayrıca, Bakan Tekin öğrencilere ve öğretmenlere cep telefonu yasağı getirildiğini açıkladı. Öğrenciler derslere cep telefonlarını teslim ederken, öğretmenlerin de kötü örnek olmamak adına sınıfa telefonla girmeyeceğini belirtti.

Kamuoyunda sıkça tartışılan zorunlu bağış ve kayıt ücreti konusunda da Bakan Tekin açıklamalarda bulundu. Bu konuda herhangi bir zorunluluğun olmadığını ve velileri bu konuda zorlayanları hem hukuki hem de sözlü olarak uyardıklarını ifade etti.

Ayrıca, sınıf tekrarı ve devamlılık konusunda yeni bir yönetmelik hazırlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, bu konunun eğitim öğretim sürecini etkileyen bir sorun olduğunu vurguladı.

Son olarak, obezite ile mücadele için fiziksel aktivite çalışmalarının yapıldığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı, obeziteyi gündemine aldı ve dersten önce ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde fiziksel aktivite yapılabilmesi için çalışmaları sürdürüyor.

DEPREM BÖLGESİ UNUTULMADI

Bakan Tekin ayrıca deprem bölgesindeki çalışmalardan da bahsetti. Deprem riski altındaki bölgelerdeki okulların güçlendirildiğini ve onarıldığını belirterek, 48 bin dersliği eğitim öğretime hazır hale getirdiklerini ifade etti. Ayrıca, deprem bölgesindeki öğretmenlere barınma amacıyla İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde 11 bin konteyner tahsis ettiklerini bildirdi.