İnegöl Belediyesi, üniversite sınavına giren öğrenciler için ücretsiz tercih rehberliği hizmeti sağlayacak.

Dönem dönem öğrencilere yönelik etkinlik ve faaliyetler düzenleyen İnegöl Belediyesi, üniversite adayı öğrencilerini bu yıl da unutmadı. Zorlu bir sınav maratonunun ardından 25 Temmuz tarihinde başlayacak tercihler için öğrencilerin daha doğru yönlendirilmeleri adına İnegöl Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlığı Merkezi kuracak. İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezi ile Yeni Belediye Binası Nöbetçi Kitaphane olmak üzere 2 noktada kurulacak merkezlerde, 02 Ağustos’a kadar hizmet verilecek.

Öğrenciler 25 Temmuz 02 Ağustos tarihleri arasında, Gençlik Merkezindeki Kitaphhane’den 10.00-19.00 saatleri arasında, Yeni Belediye Binası Nöbetçi Kitaphane’den ise 10.00 ile 18.00 arasında bu merkezlerde uzman eğitimciler nezaretinde en doğru tercihleri yapabilmek için fikir alışverişinde bulunup bilgi alabilecek.