Yaz tatilinin, çocukların ruh haline ve gelişimine etkileri olan özel bir dönem olduğunu vurgulayan Psikolog Dilara Dalyan, “Daha esnek bir programla, çocuklar hayal güçlerini ve üreticiliklerini keşfetme fırsatı bulabilirler. Yaz tatilinde ailece vakit geçirmek, aile bağlarını güçlendirmenin ve ilişkileri derinleştirmenin harika bir yolu olabilir. Çocuklar için aileleriyle birlikte vakit geçirmek, duygusal ve sosyal olarak daha sağlıklı büyümelerine yardımcı olabilir” dedi.

İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Psikolog Dilara Dalyan, öğrencilerin yaz tatilinde neler yapabileceğiyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Yaz tatilinin, çocukların ruh haline ve gelişimine etkileri olan özel bir dönem olduğunu dile getiren Psk. Dalyan, “Okulun yoğun temposundan sonra gelen bu zaman dilimi, çocuklara dinlenme ve gevşeme imkânı sunar. Bu süreç, stresin azalmasına ve zihinsel olarak yenilenmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda, yaz tatili çocukların daha fazla özgürlük hissettiği bir dönemdir. Daha az kural ve sınırlama ile çocuklar kendi ilgi alanlarına yönelebilir ve kendilerini özgürce ifade edebilirler. Arkadaşlık ilişkileri de bu süreçte önemli bir rol oynar. Okul dönemindeki yoğunluktan sonra ihmal edilen arkadaşlıklar, yaz tatilinde yeniden canlanır ve yeni dostluklar kurulabilir” diye konuştu.

"Hayal güçlerini geliştirebilirler"

Yaz tatili çocuklarının üreticiliklerini geliştirebilecekleri bir zaman dilimi olduğuna dikkat çeken Psk. Dalyan, “Daha esnek bir programla, çocuklar hayal güçlerini ve üreticiliklerini keşfetme fırsatı bulabilirler. Öğrenme de yaz tatilinde devam eder, ancak bu daha çok yapılandırılmamış ve eğlenceli aktiviteler aracılığıyla gerçekleşir” diye konuştu.

Yapılabilecek aktiviteler

Psk. Dalyan, yaz tatilinde öğrencilerin zamanını nasıl daha iyi değerlendirerek üreticiliklerini geliştirebilecekleri önerilerini şöyle sıraladı:

“Kitap okuma: Okul dönemindeki yoğun tempoda okunamayan kitaplar yaz tatilinde okunabilir. Öğrenciler, ilgi alanlarına göre kitaplar seçip keyifli vakit geçirebilirler.

Yaz kampı veya yaz okulu: Yaz kampına gitmek ya da yaz okullarına katılmak hem eğlenceli hem de öğretici olabilir. Bu programlar genellikle spor, sanat, bilim ve diğer birçok alanda farklı aktiviteler sunar.

Hobi edinmek: Yaz tatili, yeni bir hobi edinmek için harika bir fırsattır. Resim yapmak, müzik enstrümanı çalmak, yazı yazmak gibi birçok hobiye vakit ayırılabilir.

Seyahat etmek: Yaz tatili, yeni yerler keşfetmek için ideal bir zaman dilimidir. Farklı şehirleri veya ülkeleri ziyaret etmek, kültürleri tanımak ve yeni deneyimler yaşamak öğrenciler için çok önemli bir deneyim olabilir.

Spor ve aktiviteler: Yaz tatili, spor yapmak ve fiziksel aktivitelere zaman ayırmak için mükemmel bir fırsattır. Yüzme, bisiklete binme, yürüyüş gibi aktiviteler öğrencilerin hem sağlıklı kalmasını sağlar hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlar.

Üretici projeler: Öğrenciler, yaz tatilinde üretici projelere başlayabilirler. Resim yapmak, yazı yazmak, fotoğraf çekmek gibi aktivitelerle kendilerini ifade edebilirler.

Dijital becerileri geliştirmek: Yaz tatili, dijital becerilerin geliştirilmesi için harika bir zaman dilimidir. Programlama öğrenmek, video düzenleme, fotoğrafçılık gibi alanlarda kendini geliştirmek için çeşitli online kaynaklardan faydalanılabilir.

Dinlenme ve kendine zaman ayırmak: Son olarak, yaz tatili öğrencilere dinlenme ve kendilerine zaman ayırma fırsatı sunar. Stresli bir okul döneminin ardından gevşemek ve yeniden enerji toplamak önemlidir.”

"Ailecek vakit geçirmek önemli"

Ailecek vakit geçirmenin önemine dikkat çeken Psk. Dalyan, “Yaz tatilinde ailece vakit geçirmek, aile bağlarını güçlendirmenin ve ilişkileri derinleştirmenin harika bir yolu olabilir. Aile üyeleri için bir araya gelmek, birbirleriyle bağlantı kurmanın ve birlikte anılar biriktirmenin özel bir yoludur. Bu anılar, ileride hatırlanacak güzel anılar olarak kalabilir. Aile içinde yapılan etkinlikler ve birlikte geçirilen zaman, birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarını ve birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlar. Aynı zamanda, bu zamanlar aile üyelerinin birbirlerine destek olma ve birlikte büyüme duygusunu artırabilir. Çocuklar için aileleriyle birlikte vakit geçirmek, duygusal ve sosyal olarak daha sağlıklı büyümelerine yardımcı olabilir. Aile içindeki değerlerin ve geleneklerin aktarılması da ailece vakit geçirmenin önemli bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

"Ders çalışması için zorlama yapılmamalı"

Yaz tatilinde ders çalışmak konusunun, bir denge ve uyum gerektirdiğini belirten Psk. Dalyan, “Öncelikle, çocuğunuzun ihtiyaçlarını ve hedeflerini göz önünde bulundurmalısınız. Eğer eksiklikleri varsa veya belirli bir sınava hazırlanıyorlarsa, ders çalışmak önemli olabilir. Ancak, bu süreci zorlamamak ve çocuğunuzun dinlenme zamanına da ihtiyacı olduğunu anlamak önemlidir. Çünkü aşırı ders çalışma, çocuğunuzda stres ve bıkkınlık hissi oluşturabilir. Ancak ders çalışmanın yanı sıra, yaz tatilinde üretici ve öğretici aktivitelere de zaman ayırmak önemlidir. Müzik, resim, yazı yazma gibi aktiviteler, çocuğunuzun gelişimine katkı sağlayabilir” açıklamasında bulundu.

"Ekran kullanımını sınırlamanın yolları"

Tatilde birçok çocuğun dört gözle bilgisayarda özgürce oyun oynamayı beklediğini söyleyen Psk. Dalyan, “Fakat bu durum çocukların algılarını maalesef ki bozabilir. Yaz tatilinde ekran kullanımını sınırlamak önemlidir çünkü aşırı ekran zamanı çocukların fiziksel sağlığı, duygusal iyilik hali ve akademik performansı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir Ekran kullanımını sınırlamak, çocuğunuzun sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmesine ve daha dengeli bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Ancak, önemli olan dengeli bir yaklaşım (belirli bir süre verme -2 ila 5 yaşlar arasında 1 saat gibi-, ekran zamanını kontrol etme v.s., alternatif aktiviteler sunma) benimsemek ve çocuğunuzun ekran zamanını eğlenceli ve etkileşimli aktivitelerle dengelemektir” dedi.