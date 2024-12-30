Bakan Tekin, yaptığı açıklamalarda, öğretmen adaylarının KPSS yerine uygulanacak yeni sınav sistemine ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, öğretmenlerin mesleki bilgilerini ölçen yeni sınav "Akademi Giriş Sınavı" (AGS) olarak adlandırılacak ve ilk kez 13 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Başarılı olan adaylar, Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak. Akademideki eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, atama sürecine geçecekler. Bakan Tekin, "2025'te KPSS uygulanmayacak, yerine 'Akademi Giriş Sınavı' yapılacak. Bu sınavı ÖSYM gerçekleştirecek ve sonuçlara göre Milli Eğitim Akademisi'ne giriş başlayacak.