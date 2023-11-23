Bursa’da toplu ulaşım, 24 – 25 ve 26 Kasım’da öğretmenlere ücretsiz olacak. Uygulamadan; öğretmen kartı, öğretmen abonman kısa ve öğretmen abonman uzun olmak üzere Bursakart sahibi toplam 16 bin 842 öğretmen yararlanacak. BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerine yönelik yapılan ücretsiz ulaşım uygulaması, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki hatlar ve turistik hatlarda geçerli olmayacak. Öğretmenler, uygulamadan ‘Bursakartlarını okutarak’ yararlanabilecek.

Yine aynı tarihlerde tüm öğretmenler Burfaş tesislerinde yaptıkları harcamalarda da yüzde 35 parapuan kazanacak.

İNEGÖL'DE DE GEÇERLİ OLACAK

İnegöl'de de geçerli olacağını belirten İn-Ulaş yetkilileri Bursakart'ın bulunan öğretmenlerden (öğretmen kart olan) 24-25 ve 26 Kasım aralığında ücretsiz olacağını belirtti. Ayrıca kartlarını okutmaları gerektiğini ancak bakiyeden bir düşüş olamaycağını eklediler.