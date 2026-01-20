Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçına hazır olduklarını belirterek, kazanmak istediklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Maçın öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

İspanya'da yaşanan tren kazasında ölen 40 kişi için baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Buruk, Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'ın 25. yılıyla ilgili olarak da, 'Bugün dünyanın en büyük taraftar grubu olan UltrAslan'ın 25. yılı. Her zaman bizim yanımızda. Her zaman Galatasaray'ın başarılarında hep takımın yanındalar. 25. yılını kutluyoruz. Nice büyük başarılara beraber ulaşmak dileğiyle' diye konuştu.

'Maçtan kazanarak ayrılmak istiyoruz'

Atletico Madrid ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, 'Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 girmek için önemli bir karşılaşma. Bu maçtan sonra 'burada kendimiz artık varız' diyebileceğimiz bir karşılaşma. Puan anlamında çok önemli. Bu tür dünyanın önemli takımlarına karşı iç sahadaki maçlar, hem oyun hem de sonuç olarak uzun yıllar Galatasaray'ın tarihine geçen maçlar oldu. Hepimiz için büyük bir şans. Galatasaray takımı için, benim için, futbolcular için bu maçı yaşamak yine akıllarda ileride insanlar baktığında 'Galatasaray, bir Atletico Madrid maçı oynamıştı' dedirtmek için büyük bir şans. Takım olarak en iyisini yapacağız. Form durumu yüksek bir takım var. Çok önemli bir teknik direktörleri var. 15 senedir takımın başında olan Simeone ile birlikte her sene farklı oyunlar, farklı oyuncular, hep rakiplerini zorlayan, hep kazanmaya odaklı bir takım. Biz de en maksimumumuzu vererek, bu maçtan kazanarak ayrılmak istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum. Kritik bir maça çıkıyoruz' şeklinde konuştu.

'Singo bu maçta bizle birlikte olmayacak'

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in dün takıma katıldığını ve antrenmana da çıktığını açıklayan Okan Buruk, 'Antrenmanda isteğini, konsantrasyonunu gösterdi. Güzel de antrenman oldu. Onun yanında Jakobs sabaha karşı burada olacak. Yarın kadroda olacak. Sara takımla bugün antrenmana çıkacak, kendini deneyecek. Singo bu maçta bizle birlikte olmayacak. Arda'nın sakatlığı var. Kadromuz kalabalıklaştı, bu benim için moral oldu' ifadelerini kullandı.

'Yarın nasıl bir stat, nasıl bir atmosfer, nasıl bir takım olduğumuzu gösterme günü'

Beklentilerin yüksek olduğunu ve buna da cevap vermek istediklerini vurgulayan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

'Benim teknik direktör olarak 4. senem. Hep Galatasaray'ın başarılını gördük. Son 25-30 yıla baktığımızda Galatasaray ile başarılı dönem geçiyoruz. 3 senedir de şampiyon oluyor. Bizden beklentiler de yüksek. Biz de bu beklentilere cevap vermek istiyoruz. Doğrularımız, yanlışlarımız var, bunu kabul ediyorum. Galatasaraylı futbolcuların, teknik heyetin, yönetimiyle birlikte her şeylerini verdiklerinden emin olsunlar. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Bu dönemde onların başlarını yere eğdirmedik. Bunu için çabalayacağız. Bu dönem daha çok birlikte olmamız olan bir dönem. Galatasaray, son 3 yılın şampiyonu olarak, bu sene de şampiyon olmasın diye saha içinde mücadele var ama saha dışındaki mücadeleye de bakmamız gerekiyor. Burada da bizim sadece Galatasaray'ın başarısına odaklanmamız gerekiyor. Son dönem transfere çok fazla odaklandık. Saha içindeki konsantrasyonumuzu kaybettiğimizi düşünüyorum. Yarın konsantrasyonumuzu güçlü bir şekilde tutalım. Her dakika oyuncularımıza destek verelim. Her zaman Galatasaray taraftarı, oyuncularının performansını yükseltmiştir. Yarın nasıl bir stat, nasıl bir atmosfer, nasıl bir takım olduğumuzu gösterme günü.'

'Bireysel yetenek, kalite öne çıkacak'

Atletico Madrid'in son maçlarda yüksek, şiddetli pres yapan bir takım olduğunu belirten 52 yaşındaki teknik adam, 'Bunun için planlar yapacağız. Bu maçta daha bireysel yeteneklere çok ihtiyacımız var. Özellikle hücum oyuncularının bireysel yeteneklerini sergilemeleri önemli. Rakibimiz, Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol yedi. Savunmayı iyi yapan bir takım için, maç başına yediği 2 gol çok yüksek. Duran toplarda çok fazla gol yediler. Kaliteli işler yapan takımlar, Atletico Madrid'e gol atılabildiğini gösteriyor. Her şeyin dışında bireysel yetenek, kalite öne çıkacak' dedi.

'Her türlü bu maça hazır olduğumuzu düşünüyorum'

Bu tür maçlarda futbolcuların mental olarak kendilerini hazırlamaları gerektiğini söyleyen Okan Buruk, 'Belki teknik direktörün, teknik ekibin o takımı psikolojik anlamda hazırlamasına gerek olmadığı maçlar vardır. Bence Atletico Madrid maçı, onlardan biri. Taktiksel olarak hazırlıklarınızı yapacaksınız, analizlerinizi anlatacaksınız ama böyle bir şans geldikten sonra, Şampiyonlar Ligi maçına çıkıp, bu maça mental anlamda hazırlanmayan bir oyuncu, şu anda takımımda onu görmüyorum. Herkes mental anlamda çok hazır. Dünkü antrenmanda bunu net bir şekilde gösterdiler. Beni mutlu eden bir antrenman oldu. Taraftarımız bu tür maçlar hep hazır. Çünkü bunlar dünyada konuşulan şeyler. Sadece bu atmosferden Galatasaraylı oyuncular etkilenmiyor, oraya gelen rakip takım oyuncuları da bu atmosferden etkileniyor. Ben her türlü bu maça hazır olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularıma güveniyorum' değerlendirmesinde bulundu

'Her şeyi doğru yönetirsek rakibimizle 90 dakika başa çıkabileceğimizi düşünüyorum'

Atletico Madrid'in, La Liga'nın 115 km ortalamayla en çok koşan takımı olduğunu hatırlatan Buruk, 'Birebir savunmaları çok güçlü bir şekilde yapıyorlar. Türkiye Ligi'nden geliyoruz. Topun oyunda kalma süreleri Şampiyonlar Ligi'ne göre düşük, yaklaşık 10 dakikalık fark var. Daha yavaş oynanıyor, oyunu hakemler, rakipler çok durduruyor. Liverpool maçında 90 dakika bu konsantrasyonu, dinamizmi, maçı doğru bir şekilde yönetebilmeyi gösterdik. Bu maçta da oyunu doğru yönetmemiz gerekiyor. Kulübeden gelecek oyuncu sayımız arttı. Bu maç için avantaj olacak. Şuna inanıyorum, yorgunluk oyun içerisinde olabilir ama bu oyuncular bazen 120 dakika iyi oynayabiliyorlar. Bu da psikolojik, oyun içerisinde kendi gücünüzü doğru yönetmekle alakalı. Gücümüzü, oyun içerisinde her şeyi doğru yönetirsek rakibimizle 90 dakika doğru bir şekilde başa çıkabileceğimizi düşünüyorum' açıklamasını yaptı.

Sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo ile ilgili yapılan eleştiriler için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, 'Dünyada ilk sakatlanan oyuncu Singo değil. Her takımda sakatlıklar oluyor. Önemli olan doğru bir şekilde döndürebilmek. O da çok çalışıyor. Çok da profesyonel bir oyuncu. En kısa zamanda dönecek. Ondan sonra inşallah bir daha da o sakatlık olmayacak diye düşünüyorum' şeklinde konuştu.

Baskıları kaldırabilecek güçte olduğunu da sözlerine ekleyen Okan Buruk, 'Galatasaray'ın teknik direktörüyseniz bu baskıları kaldırabilecek psikolojik güçte olmanız gerekiyor. Bu gücüm var. En başta sorumlu olan benim. Bir eleştiri olacaksa da bana olması çok doğru. Oyuncularımdan çok eleştirilerin bende olması mutlu ediyor' diyerek sözlerini tamamladı.